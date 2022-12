Capodanno | Borrelli | “Sui social preparativi di festa con pistola”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Iniziano ad arrivare le prime segnalazioni di video postati suiche immortalano adulti che insegnano a bambini a tenere in mano armi da fuoco per ‘festeggiare’ ilinsieme a immagini che celebrano pregiudicati intenti a dare vita a un fine anno all’insegna delle armi da fuoco puntate all’esterno delle loro abitazioni. Un modo criminale di celebrare questa ricorrenza che negli anni scorsi ha causato diversi feriti e alcune tragiche morti”. Lo afferma il deputato di Europa Verde Francesco Emilio, che ha ricevuto le segnalazioni dei video da varie parti della Campania. “Ricordo ancora una volta – sottolinea il deputato napoletano – i drammatici episodi che hanno riguardato Giuseppe Veropalumbo, ucciso a Torre Annunziata il 31 dicembre del 2007 da un proiettile vagante mentre era in casa ...

