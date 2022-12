Benedetto XVI | il papa mite vero guardiano della Fede

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 31 dicembre 2022) E così se n’è andato. Joseph Ratzinger, già prefetto dell’ex Sant’Uffizio e poiXVI. Razza germanica, longeva e coriacea. Quando fu eletto, i soliti titolarono «Il pastore tedesco». Eh, sempre bravi con gli slogan velenosi. Del resto, come il tolkieniano Grima Vermilinguo, non sanno fare altro. Aveva retto quella che fu la Suprema Inquisizione Romana, ma scoprimmo che in realtà era un uomo mitissimo la cui unica pacata fermezza si manifestava quando doveva fare il. Perché si dimise? Si è portato il segreto nella tomba. Forse in futuro si scoprirà qualche arcano quando, come sempre accade, non servirà più. Ma magari le cose sono più semplici di quel che si pensa. Magari, come La Lettera di E. A. Poe, la verità è sempre stata sotto al nostro naso e non abbiamo voluto ...