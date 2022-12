Traffico Roma del 30-12-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti Tuttavia da segnalare per un incidente sul lungotevere Armando Diaz all’altezza del piazzale Diaz chiuso lo ricordiamo per uno smottamento del manto stradale il tratto di via della Magliana tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne lavori di potatura in via Antonio Labriola attive modifiche alla viabilità in fascia oraria 817 misure emergenziali antismog oggi e domani sabato 31 dicembre con stop dalle 6:30 alle 9:30 nella fascia verde esteso ai veicoli a benzina Euro 3 diesel Euro 4 e ciclomotori e motoveicoli diesel Euro 2 informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura ...