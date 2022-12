Tacchinardi | Il Napoli mi ispira | ha fatto tutte cose brillanti subito | può arrivare fino in fondo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Alessio, ex calciatore, ha parlato a TuttoMercatoWeb Radio, durante "Maracanà", di seguito le sue parole: Quale la sua aspettativa sul 2023 della Serie A? "Sicuramente grande curiosità di vedere come le squadre ripartiranno dopo la sosta Mondiale. Ilha, vedremo cosa accadrà dopo la pausa. Miproprio il, perché Spalletti è partito a 200 all'ora e nel periodo invernale ha sempre sofferto. Se ilriparte a mille puòin. E mi aspetto un calcio migliore, perché poche squadre mi hanno entusiasmato nella prima parte". Inter-partita decisiva alla ...

TUTTO mercato WEB

Finestra aperta sono tanti altri come Del Piero, Bergomi, Marchegiani,, Cravero ... Ancora peggio Corsport, che fa le stesse cose con le squadre Romane,e Viola, che vincono ogni ...Ora è con lui Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus ee creatore con lui della Fondazione ... Poi era arrivato l'ex compagno della Juventus Alessio: " Hai sempre vinto tante ... TMW RADIO - Tacchinardi: "Inter-Napoli delicata. Juve, dubbi sui pieni poteri ad Allegri" Alessio Tacchinardi, ex centrocmapista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovo ruolo di Massimiliano Allegri ...A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi. Quale la sua aspettativa sul 2023 della Serie ...