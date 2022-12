Siccità | alluvioni e temperature record | il 2022 in Italia è segnato dai cambiamenti e disastri climatici I video-simbolo dell’anno

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilripercorso attraverso le immagini dei più importanti fatti avvenuti indocumentati dalle telecamere di Local Team. Un annoda numerosi eventiestremi: dalla tragedia della Marmolada all’alluvione nelle Marche, dagli incendi boschivi sulle Alpi in pieno inverno alla frana di Ischia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

IL GIORNO

In grande aumento la,le grandinate, le trombe d'aria e le: 104 i casi di allagamenti e, 81 di danni da trombe d'aria e raffiche di vento, 29 quelli da grandinate., ondate di caldo anomalo e di gelo intenso, frane, mareggiate,, grandinate non hanno risparmiato la nostra regione. Nel 2022 la Campania ha registrato un incremento del +35% di casi ... Alluvioni, frane e siccità: nel 2022 record storico di eventi climatici estremi in Italia