Selvaggia Lucarelli in Nepal | la visita al tempio delle scimmie e le accuse a Lorenzo | ' Bella idea del c***'

Corriere della Sera

infuriata. La giudice di Ballando è in Nepal con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli e non perde occasione per condividere con i follower, e gli hater, posti, storie e fatiche che sta ...Sui social ha così commentato: L'attrice ha anche preso le difese di, definendola sempre corretta nei suoi confronti, anche se non risparmia una piccola frecciatina nei confronti ... Selvaggia Lucarelli: «Le suore mi hanno insegnato a essere inflessibile. Gli hater Ho rischiato di più nei... Selvaggia Lucarelli infuriata. La giudice di Ballando è in Nepal con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli e non perde occasione per condividere con i follower, e gli hater, posti, storie ...L’ultima edizione di Ballando con le stelle, appena conclusasi, è stata di certo molto impegnativa per la giudice Selvaggia Lucarelli, spesso ...