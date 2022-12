L'HuffPost

"È una manovra cheinnanzitutto il caro energia e che dà un indirizzo politico preciso per costruire l'Italia del ... Questa l'opinione di Licia, capogruppo di Forza Italia in Senato, ai ...... Liciae Alessandro Cattaneo, con riunioni che diventeranno settimanali, per fare il punto ... storico cavallo di battaglia del Carroccio, Forza Italia. "Valutiamo con prudenza", ... Ronzulli frena sui medici No Vax: "Non è il momento del libera tutti" La capogruppo di Forza Italia in Senato critica la posizione del governo: "Il decreto che anticipa il reintegro è un segnale intempestivo". E ...Dai primi elementi forniti dal ministro Schillaci sul sequenziamento del virus rilevato sui passeggeri positivi al Covid in provenienza dalla Cina, “ferme restando le cautele”, emergerebbe che si tra ...