Rita Bernardini | Perché la nostra Giustizia fabbrica suicidi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Riproponiamo "Le interviste con i protagonisti" di Giovanni Terzi. Qui il colloquio con, politica italiana e membro del consiglio generale del Partito Radicale «Da inizio anno sono cinquantanove iavvenuti in carcere, un numero tragico che regala al nostro Paese il primato europeo in negativo sulle condizioni di vita di coloro che stanno espiando una pena. In Italia le morti pero rappresentano il 38,2% dei decessi in carcere, mentre la media europea è del 26%. «Tra coloro che si tolgono la vita ricordiamo il tunisino di 33 anni che si è suicidato nel carcere di Monza inalando il gas dal fornelletto, il marocchino di 37 anni che nel carcere di Rimini si è impiccato alle sbarre con il lenzuolo, il ragazzo italiano di 25 anni che a Torino si è soffocato nella sua branda infilando la testa ...