Ratzinger e la porta oscura | la lettera segreta sulla sua morte

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Impossibile che Benedetto XVI, un Papa così uguale a un alito di primavera, anche se emerito e vecchio finché si vuole, possa morire. Il candore di quella chioma ribelle, nivea più della sua veste, ci è toccato immaginarla spuntare appena dalle lenzuola, con il naso minuscolo e aguzzo di chi è alla fine della vita. È stato Francesco ieri - il successore che pure giovane non è e si fa trasre in carrozzella - a condurci con parole delicate e tremende davanti al minuscolo gigante bavarese che sta di fronte al grande enigma, là dove le telecamere per fortuna non arrivano. Non sarà risparmiato al 95enne Josephil passaggio da quella, che gettò nell'angoscia Cristo stesso. È accaduto ieri nella tarda mattinata, alla fine della consueta udienza generale del mercoledì. Papa Bergoglio è ai saluti. ...