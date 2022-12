Oltre la malattia | le ragioni del silenzio di Ratzinger

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale, per il Papa emerito Benedetto, che nelsta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo – è molto ammalato – chiedendo al Signore che lo consoli, e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”. Sono queste le parole proferite da Papa Francesco al termine dell’ultima Udienza generale del mercoledì presso l’Aula Paolo VI in Vaticano. Poche parole – quelle di Francesco -, ma che non lasciano spazio a fraintendimenti: la salute di Josephsembra essersi compromessa. Salute di cui il Papa emerito sembrava che godesse nella sua ultima apparizione pubblica, in occasione della visita da parte dei vincitori del Premioal monastero Mater Ecclesiae lo scorso primo dicembre, nonostante i suoi 95 anni di età. Come spesso accade in simili ...