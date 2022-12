Manchester United | il gol di Fred fa “sfumare” un milione di sterline per un tifoso | la vicenda

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Incredibile notizia che arriva dall’Inghilterra dove, un, grazie al concorso gratuito di Bet365 Uk “6 scores challenge” che consisteva nel pronosticare il risultato esatto di sei partite ogni settimana, non è diventato milionario…“per colpa” di. Il centrocampista del, è infatti entrato in campo al 77’ sul 2-0 per i Red Devils. Dieci minuti dopoha messo a segno la rete del 3-0 contro il Nottingham Forest, ininfluente ai fini del risultato finale, ma decisivo per lo scommettitore in questione. A chi avesse indovinato tutti i match sarebbe andato in premio un jackpot di undi(da dividere con eventuali altri scommettitori-vincitori). Allo sfortunato scommettitore mancava solo il risultato esatto di ...