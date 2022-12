La storia di Pelé | il 10 per caso che palleggiava con la frutta | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 2022-12-30 00:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Seè diventato il calciatore più forte di sempre – o uno dei – parte dei meriti vanno anche a mamma Celeste, che da piccolo gli comprava un’infinità di calzini. La maggior parte finivano uno dentro l’altro, arrotolati per formare una palla. Così è nato il mito O Rei, che nella sera del 29 dicembre ci ha lasciato a causa di un tumore al colon. Calzini, frutti di mango e qualsiasi altra cosa avesse tra le mani:la lanciava in aria e iniziava a palleggiarci. Il mondo l’ha conosciuto nel 1958, quando il brasiliano si è presentato al Mondiale in Svezia nonostante un ginocchio malconcio. Risultato? Sei gol, una tripletta contro i padroni di casa, marcatore più giovane nelladella competizione e campione del mondo più giovane a 17 anni e 249 ...