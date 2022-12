Italiani nel mondo – Pensione anticipata difficile per le donne

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Complicazioni dalla nuova legge di bilancio per il pensionamento anticipato delleresidenti all’estero – Modifiche proposte dall’on. Porta – Tempi particolarmente duri si preannunciano per leitaliane residenti all’estero in procinto di andare in. La Legge di Bilancio per il 2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre scorso, ha ricevuto l’approvazione definitiva del Senato il 29 dicembre 2022 ed è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tra le numerose misure, gli stanziamenti, e le importanti novità previste in essa, anche quella relativa al sistema di ottenimento dellaper le, chiamata sinteticamente “Opzione Donna”. Pesanti le modifiche apportate in essa al regime pensionistico riservato alle categorie di ...