(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – “In relazione alla comunicazione didelda parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per presunte modifiche unilaterali del prezzo di fornitura delle commodity energetiche”, Gruppofa sapere di essere “lieta che l’Agcm abbia preso atto dei chiarimenti forniti”. In una nota, il Gruppospiega di essersi “sempre attenuto alle norme vigenti” e di aver “rispettato gli impegni contrattuali con i propri clienti, proponendo rinnovi delle condizioni economiche solo qualora le stesse fossero in scadenza”. “Questo modo corretto di lavorare -prosegue la nota- è stato oggi riconosciuto anche dall’Agcm che ha ritenuto pertanto dire le misure cautelari nei confronti diComm”. L'articolo ...

Hera: "Agm revoca provvedimento cautelare, riconosciuta correttezza operato"