Alghero | operatore ecologico spara a due superiori e poi si uccide “Negli ultimi giorni discussioni sul luogo di lavoro”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Prima i colpi esplosi verso due suoi, alle gambe. Poi, prima che potessere ancora contro gli uomini feriti, l’intervento di un collega che lo ha fermato, ma che non è riuscito a farlo ragionare. A quel punto, l’Antonio Rosario Urgias si è seduto, ha rivolto l’arma contro se stesso e si èto. È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto questa mattina, 30 dicembre, intorno alle 5.30 nell’ecocentro comunale di, in provincia di Sassari. I feriti sono il capo del cantiere dell’Isola ecologica dove è accaduto il fatto, Ivan Cherchi e un suo stretto collaboratore. Secondo quanto appreso, Urgias, che viveva da solo in un alloggio di fortuna, avrebbe avuto recentemente problemi suldi. ...

L'Unione Sarda.it

