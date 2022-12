Alfredo Cospito sta male | ha perso 35 chili

Adnkronos

Stanno peggiornado le condizioni di salute dell'anarchicoin sciopero della fame da due mesi per protestare contro il regime del 41 bis disposto nei suoi confronti per 4 anni. "Attualmente ha perso 35 kg e ha avuto un preoccupante calo di ...Le condizioni di salute dell'anarchicostanno peggiorando.è in sciopero della fame da due mesi per protesta contro il regime del 41 bis. "Attualmente ha perso 35 kg e ha avuto un preoccupante calo di potassio ... Alfredo Cospito, l'avvocato: "Condizioni peggiorate, ha perso 35 chili" Allarme per Alfredo Cospito, l’anarchico torinese condannato per la gambizzazione del manager Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Detenuto a Sassari, Cospito è in sciopero della fame da 70 giorni per p ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...