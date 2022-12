Sul clima auspico un cambiamento | le mie speranze per il 2023

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Se il futuro fosse prevedibile… non ci sarebbe storia. Il futuro è intrinsecamente imprevedibile perché è determinato da contingenze, come la caduta dell’Urss, Mani Pulite, il Covid-19, la guerra in Ucraina, la crisi dei mutui, l’11 settembre. La storia descrive gli eventi del passato e cerca di comprendere cosa li abbia determinati, e può essere utile per disegnare scenari futuri. Questo vale sia per la storia della nostra specie sia per la storia naturale. Gli scienziati della natura da decenni mostrano che ilsta cambiando a causa delle nostre attività, azzardando scenari predittivi che sono stati ignorati o minimizzati. Forte di questa esperienza, cosa mi suggerisce l’anno appena trascorso? Cosa mi aspetto per l’anno che sta per iniziare? Studio la biodiversità e gli ecosistemi, e il 2022 mostra che, con il rallentamento delle nostre attività a causa del ...