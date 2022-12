Sassuolo - Inter | amichevole | dove vederla in tv Calcio d' inizio alle ore 17

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ultimasia per ilsia per l'prima della ripresa del campionato.d'al Mapei Stadium oggiore 17. Ultimi test — È stato un dicembre dolceamaro quello del ...

La Gazzetta dello Sport

Ultima amichevole sia per ilsia per l'prima della ripresa del campionato. Calcio d'inizio al Mapei Stadium oggi alle ore 17. Ultimi test È stato un dicembre dolceamaro quello del, che ha vinto solamente ...Alle 17 altro scontro tra squadre di Serie A con. I neroverdi si sono allenati ieri pomeriggio con Erlic che è rientrato nel gruppo dopo gli impegni con la nazionale. In casa ... Sassuolo-Inter, amichevole: dove vederla in tv. Calcio d’inizio alle 17 Al Mapei Stadium amichevole di livello per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che affrontano i neroverdi allenati da Dionisi ...Dove vedere Diretta Sassuolo-Inter Streaming senza Rojadirecta. Giovedì 29 dicembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia si giocherà l’amichevole tra Sassuolo e ...