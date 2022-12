Problemi respiratori poi il peggioramento Benedetto XVI si aggrava di ora in ora

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sino di ora in ora le condizioni di salute di PapaXVI. Iche lo attanagliavano da prima di Natale, nelle ultime ore si sono fatti via via sempre più insistenti tanto da far temere il peggio da un momento all'altro. Perfino il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato «che nelle ultime ore si è verificato unmento dovuto all'avanzare dell'età». Da tempo si sa cheXVI non riesce più a parlare nonostante abbia mantenuto una stupefacente lucidità. A far crescere l'apprensione dei fedeli poi sono arrivate le parole di Bergoglio che, al termine dell'udienza generale, ha chiesto ai fedeli «una preghiera speciale» perXVI che «è molto ammalato». In queste ore il Papa emerito è ...