Pescatore ritrovato vivo dopo aver passato due giorni aggrappato ad una boa in alto mare | “Pensavo che sarei morto di freddo”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tutto è bene quel che finisce bene. Undisperso è statomiracolosamenteduead una boa in. I fatti: Deivid Soares, 43 anni, brasiliano, era partito da solo con la sua barca dalla spiaggia di Atafona, nel nord di Rio de Janeiro, il 25 dicembre. Da allora non si erano più avute sue notizie e così, all’indomani, i familiari hanno lanciato l’allarme. “Domenica notte stavo lavorando da solo a Praia de Atafona, quando sono caduto ine non sono più riuscito a risalire a bordo. I primi 10 minuti sono stati i più difficili perché volevo a tutti i costi arrivare alla barca”, ha raccontato lui ai media brasiliani ricostruendo ...

L'uomo, Deivid Soares, ha nuotato per circa 4 ore dopo essere caduto dalla sua ... In un'... Pescatore ritrovato vivo dopo aver passato due giorni aggrappato ad una boa in alto mare: "Pensavo che… Tutto è bene quel che finisce bene. Un pescatore disperso è stato ritrovato miracolosamente vivo dopo aver passato due giorni aggrappato ad una boa in alto mare. I fatti: Deivid Soares, 43 anni, brasi ...