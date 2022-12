La legge di bilancio è stata approvata

Il Fatto Quotidiano

"Razionalizzare le spese", chiedeva a novembre la prima bozza delladiriguardo il Dap e la polizia penitenziaria. L'obiettivo: tagliare più di 10 milioni di euro l'anno. Dopo pochi giorni il Dpcm che sbloccava le assunzioni nelle carceri: 250 ...Il governo ha posto la fiducia in Aula al Senato sulladiche si avvia all'approvazione entro oggi . L'esame sulla Manovra riprende alle 9 con le dichiarazioni di voto, il voto di fiducia e il voto finale sul provvedimento. "Il dibattito ... Cottarelli in Aula attacca il governo: “Questa manovra finirà nei manuali su come non fare una legge… ROMA (ITALPRESS) – “Francamente la prima cosa che mi viene da dire commentando questa legge di bilancio è: ma che davvero Ma che davvero, dopo dieci anni di proclami rivoluzionari, inni a Trump, ...Il governo ha posto la fiducia in Aula al Senato sulla legge di bilancio. A chiederla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia in Aula al Senat ...