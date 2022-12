Il Denaro

"Fatti furbo a Capodanno, non iniziare l'anno in Pronto Soccorso": è questo il messaggio lanciato dal personale dell'ospedale Cardarelli dia poche ore dai festeggiamenti per l'ultima notte dell'anno. Diramato anche un elenco di raccomandazioni all'utenza per disincentivare l'uso dei botti, la guida in stato di ebrezza e l'abuso di ...E allora glidilanciano un appello al Presidente De Luca: "Pur condividendo le sue preoccupazioni, chiediamo al Governatore di esplorare tutte le possibili strade per scongiurare ... Infermieri Napoli: Preoccupati per chiusura dei pronto soccorso ... "Senza nuove immissioni di infermieri e di personale sanitario nella rete dei pronto soccorso sono a rischio le attività di emergenza/urgenza, con grave danno per i cittadini di Napoli". E' l'allarme ...