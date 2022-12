Inchiesta sui maltrattamenti alle ex ginnaste | due responsabili indagati a Monza

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Duedell’accademia internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio sono stati iscritti nel registro deglidalla Procura di, per presunti comportamenti vessatori ed abusi psicologici nei confronti di alcune giovani atlete, tutte minorenni all’epoca dei fatti. Lo ha reso noto il Procuratore della Repubblica Claudio Gittardi. Le indagini, partite dtestimonianze delle giovanissime sportive, sono orientate ad accertare imposizioni e divieti relativi a consumo di cibi e bevande, a plurimi controlli del peso corporeo e presunte umiliazioni subite datlete per comportamenti ritenuti non adeguati. La Gazzetta dello Sport riporta la questione in un suo articolo dopo le accuse da parte delle atlete di aver subito abusi psicologici: “Dopo le dichiarazioni uscite sulla stampa ...