Haaland | contro il Leeds una doppietta per la storia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La 17^ giornata di Premier League si è conclusa con due fatti di cronaca che, ormai, non fanno più notizia. E cioè, da un lato, la vittoria del Manchester City in casa dele dall’altro,che timbra il cartellino con una. Grazie a questo successo, la squadra di Guardiola riesce a mantenersi nella scia dell’inarrestabile Arsenal. Noi, però, siamo qui per raccontarvi qualcos’altro della trasferta dei Citizens. E il protagonista non può che essere il solito centravanti norvegese. Dopo essere ripartito alla grande nella sfida di Carabao Cupil Liverpool, il numero 9 ha deciso di strafare alla ripresa del campionato dopo la sosta del Mondiale. Le 2 reti messe a segnoi Whites, infatti, gli valgono un primato (l’ennesimo) che lo proietta per sempre nella ...

Sky Sport

Commenta per primoha segnato due golil Leeds, salendo a quota 20 reti in Premier League. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola non può che essere soddisfatto del rendimento dell'attaccante ......ha spiegato il motivo della sua mancata esultanza. 'Avevo programmato di non esultare. Non mi andava di celebrare dei gol segnatila squadra della città in cui sono nato . Ho molto ... Haaland ancora da record: 20 gol in Premier in 14 partite. CLASSIFICA Al minuto numero 83, a risultato ormai acquisito, Guardiola sfoga la propria tensione a bordo campo. La bottiglietta termina contro la panchina avversaria. Il Manchester City prosegue nella sua rincor ...Erling Haaland continua a lasciare tutti con la bocca aperta. Lo ha fatto anche ieri sera, quando con il Manchester City ha stracciato il Leeds.