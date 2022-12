E’ morto Pelé | il mondo del calcio piange O Rei | aveva 82 anni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La notizia, purtroppo, è arrivata: è. Il brasiliano era malato da tempo, la situazione è peggiorata negli ultimi giorni. E’ stato uno dei calciatori più forti della storia del pallone, ilha perso un altro campione, a distanza di poco tempo dalla morte di Diego Armando Maradona.lottava contro un tumore al colon e si era diffuso anche a polmoni e fegato. Era stata interrotta anche la chemioterapia, le cure infatti non rispondevano più. Sono già arrivati i primi messaggi di cordoglio, ilha perso un altro campione. La carriera di, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento è stato uno dei calciatori più forti della storia del. Definito O Rei, da calciatore ha legato la sua carriera soprattutto al Santos. ...

La notizia del ricovero di Fabian O'Neill,a 49 anni pochi giorni dopo la tragica scomparsa di Sinisa Mihajlovic e con Gianluca Vialli e Pelè che versano in condizioni di salute non buone, era ...... Sebas Giovanelli, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a Montevideo, èoggi. O' Neill aveva già avuto in passato seri problemi di salute dovuti all'abuso di alcol . Ora i medici ... È morto Pelè, la leggenda del calcio aveva 82 anni