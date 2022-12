Celta Vigo – Siviglia – possibili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilcercherà di porre fine a una serie di cinque partite senza vittorie nella Liga quando riprenderà la sua campagna 2022-23 in trasferta contro ilvenerdì 30 dicembre sera. Il pessimo inizio di stagione ha lasciato ilal 18° posto in classifica, mentre ilha lottato per i risultati in questo periodo e si trova al 17° posto nella massima serie spagnola, un punto sopra i suoi avversari. Il calcio di inizio diè previsto alle 19:15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreSolo l’Elche (10) ha perso più partite di Liga del(8) in questa ...