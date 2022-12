Caccia | con la deregulation si sferra l’ultimo attacco a natura e biodiversità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) di Maria Cristina Garofalo Perfettamente in linea con il “pensiero selettivo” di matrice fascista, il governo italiano insieme agli animali selvatici abbattetabù della protezione ambientale e senza alcuna decenza, con l’arroganza tipica della destra, approva in Commissione Bilancio della Camera ladella, con una ola da stadio che si alza dal mondo dei killer e dei commercianti di armi. D’altronde i cliché vanno rispettati anche a scapito della “rinfrescata” compassionevole e ruffiana alla facciata, che come tutti i trucchi di scarsa qualità cola di lì a poco. Viene violato un principio, un patto con lache oggi più che mai dovrebbe essere un caposaldo e una sponda certa per la difesa degli ultimi brani di habitatli in cui la...