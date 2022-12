Assunzioni in persistente aumento ma cresce il mismatch | l’elenco degli introvabili

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nel corso del 2022 il 60% delle imprese ha pianificato, in linea col l’anno scorso. Crescono le entrate previste, pari a 5,2 milioni, indell’11,6% rispetto al 2021 e del 12,2% rispetto al 2019. E’ il quadro che emerge dall’ultimo rapporto del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere ed Anpal, che conferma il trend positivo segnalato dall’INPS. Di fronte a questa crescita occupazionaleanche ilfra domanda ed offerta di lavoro: la difficoltà di reperimento è inper tutti i profili professionali e sono quasi 2 milioni leper le quali le imprese hanno riscontrato difficolta? (600mila in più rispetto all’anno scorso e quasi il doppio di quanto evidenziato prima della pandemia). Inanche il livello di ...

Ti Consiglio

Altri aspetti sottolineati sono stati quelli della carenza di personale, mentre ilblocco dellenon ha garantito il necessario turnover, e la quasi certezza che un percorso ...E a proposito di nuovenella Polizia si resta sgomenti innanzi alladisattenzione della politica, ove si pensi che solo dopo un grande "sforzo" si è riusciti a trovare fondi ... Comune di Campi Bisenzio: concorso per 13 assunzioni a tempo ... Il bando dovrebbe uscire nelle prossime settimane in Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa si sa già a riguardo e come candidarsi.