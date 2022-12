Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 08 | 15

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)DEL 28 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI DAL 23 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO, PERTANTO, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral

RomaToday

Milano, medico aggredito con un'accetta dopo una lite per la: Giorgio Falcetto è gravissimo I FATTI Non contento, l'aggressore (evidentemente non così traumatizzato per l'incidente) ha ...I consigli dei due municipi hanno concordato di chiedere al sindaco anche di completare 'i lavori die mobilità derivanti dalla trasformazione urbanistica Vigna Murata ' che dovrebbero ... Capodanno a Roma, cambia la viabilità nell'area del Circo Massimo