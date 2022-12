Super Lig | vince il Karagumruk di Pirlo trascinato dai gol di Borini e Ricci

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un gol e due assist per Fabio, una rete per Matteo. Il successo del, guidato da Andrea, in trasferta contro il Trabzonspor dell’ex napoletano Hamsik per 4-1 nella 16esima giornata dellaLig è merito dei due calciatori italiani. Padroni di casa in vantaggio al 6? con Ozdoev, servito da, che al 34?, dopo il pari di Bartra al 20?, sigla il 2-1 su assist di Colley, con il quale potrebbe condividere a gennaio il ritorno a Verona. Proprio Bartra, a fine primo tempo, viene espulso, lasciando così gli ospiti in dieci. Un uomo in meno anche per l’undici di, che al 56? perde Colley per doppia ammonizione. Ci pensa allora, al 67?, a siglare il 3-1 su assistenza di. A 3? dalla fine, ...