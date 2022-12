Pensioni | concorsi e addio classi pollaio | sono misure urgenti per il Ministero Lettera

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Inviata da Mario Bocola -due i pilastri sui quali deve lavorare il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: i pensionamenti con relativa soluzione del precariato conregolari da bandire annualmente sulla base del fabbisogno e l’eliminazione dellesul quale lo stesso responsabile del dicastero di Viale Trastevere è intervenuto qualche giorno fa con conseguente riduzione del numero di alunni per classe a 10 massimo 15 anche per contrastare il decremento demografico e non permettere che in futuro vi sia una marea di perdenti posto nelle diverse discipline. L'articolo .

