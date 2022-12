Monza-Torino 1-4 | Vlasic | “Siamo in forma | Mondiali esperienza incredibile”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nikolaha parlato dopo l’amichevole che ha visto ilvincere 4-1 sul campo del. Ottimi segnali dei granata, a pochi giorni dalla ripresa del campionato. “in, io ho avuto solo sei giorni di riposo dopo ima ho continuato sempre a lavorare – spiega il croato – L’in Qatar è stata, dalla vittoria con il Brasile al terzo posto e l’accoglienza dei nostri connazionali una volta rientrati in Croazia. Adesso però sono carico e voglioso di riprendere a giocare in campionato.”sottolinea anche la grande attenzione del tecnico Juric: “Per lui amichevoli o meno non cambia nulla, prepara sempre le partite con grande attenzione e ci chiede sempre il 100%, anche se ovviamente per ...

Tuttosport

Commenta per primo Alla fine dell'amichevole vinta 4 - 1 contro il, Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni diTv : 'Dopo i Mondiali ho avuto sei giorni di riposo, ma ho continuato ad allenarmi a casa senza fermarmi. Non sono stanco, non vedo l'ora di ...È questo l'obiettivo del mercato di gennaio per ilche, a pochi giorni dall'apertura ... trequartista classe 1998 del Wolfsburg che lo scorso anno ha indossato la maglia del. Secondo Sky ... Il Torino cala il poker a Monza: magia Vojvoda, Vlasic formato Qatar MONZA-TORINO 1-4 Si chiude male il precampionato del Monza: l’ultima gara amichevole prima della ripresa della Serie A, dopo la sosta dovuta al Campionato del mondo, è finita con una sconfitta pesan ...Monza, 28 dic. - (Adnkronos) - Rinforzare la trequarti per il 3-4-2-1 di Palladino. È questo l'obiettivo del mercato di gennaio per il Monza che, a pochi giorni dall'apertura ufficiale ...