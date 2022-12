Modena | neonati scossi dai genitori per farli smettere di piangere | due inchieste per maltrattamenti

La Repubblica

commenta A, due, di all'incirca cinque mesi, hanno subito scuotimenti da parte dei genitori e sono stati ricoverati, nei mesi scorsi, per alcune settimane all'ospedale Policlinico. Ora la procura ...... 6 arriveranno a Rimini, poi 18 a Bologna, 12 a, 10 a Reggio Emilia, 8 a Parma, 7 a Forlì - ... 23 sono donne, alcune incinte, 34 minori non accompagnati e 3; il più piccolo ha solo tre ... Modena, due neonati in ospedale per la "sindrome del bambino scosso": i genitori indagati per maltrattamenti A Modena, due neonati, di all'incirca cinque mesi, hanno subito scuotimenti da parte dei genitori e sono stati ricoverati, nei mesi scorsi, per alcune settimane all'ospedale Policlinico. Ora la procur ...Due bambini intorno ai 4-5 mesi di vita sono stati ricoverati al Policlinico di Modena per la “sindrome del bambino scosso”: entrambe le ...