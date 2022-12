Milan | Messias non sarà a disposizione per la Salernitana

Milan News

Commenta per primo Ultime in casa: Kjaer, Origi, Krunic esi sono allenati a parte. Nessuno dei 4 sarà a disposizione di Pioli per la trasferta di Salerno.Ilcercherà un esterno destro d'attacco che garantisca più incisività sottoporta di Saelemaekers e: Ziyech continua a piacere, anche per gennaio, ma le sue richieste economiche d'... MN - Milanello, Krunic, Messias, Kjaer e Origi si sono allenati anche oggi a parte Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare alcune delle situazioni vicine alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Non ...Il tecnico dei rossoneri può contare nuovamente sul dinamismo dell’esterno belga in attesa dell’esplosione del trequartista. La Gazzetta dello Sport ricorda che Alexis Saelemaekers ha disputato la sua ...