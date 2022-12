Migranti | Ciriani | Ong non possono agire senza regole

Adnkronos

L'Italia, ha aggiunto, "non può da sola affrontare l'immigrazione. Lo scontro che c'è stato qualche settimana fa con la Francia è servito perlomeno a far capire che l'Italia non è sola". ...Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, parlando a 'Oggi è un altro giorno' delle nuove norme sulle Ong allo studio del governo. 'Credo che il ministro Piantedosi abbia ... Migranti, Ciriani: "In arrivo nuove norme, Ong non possono agire senza regole" Milano, 28 dic. (askanews) - 'Quello che vorremmo stabilire è un sistema di regole e di sanzioni che adesso mancano. L'Italia non può essere ...Roma, 28 dic. (LaPresse) – "Il nuovo provvedimento sulle Ong Lo vedremo alle 18 in Cdm, il testo io ancora non l'ho letto e ce lo spigherà il ministro ...