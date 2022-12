Mercato Napoli | sirene spagnole per Di Lorenzo? Piace alla big

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)– Giovanni Diè una delle colonne deldi Luciano Spalletti, capace di stupire in Italia e in Europa per quanto fatto vedere nella prima parte di stagione. Il capitano azzurro è ormai un uomo chiave anche per lo spogliatoio, motivo per cui il club partenopeo conta di chiudere a stretto giro per il suo rinnovo di contratto. L’accordo attualmente in essere tra le parti è valido fino al 2026, ma l’intenzione del presidente Aurelio De Laurentiis è di blindarlo. Anche perché un calciatore dalle sue qualità è tenuto sicuramente in considerazione dagli altri top club in giro per l’Europa. rinnovo Di(Getty Images)calcio, dspagna: “Barcellona su di ...