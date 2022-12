Iran | Tajani incontra l' ambasciatore “Stop pena di morte e repressione”

La terza guerra mondiale Nel cuore dell'Europa: "L'area è pronta ad esplodere"International ... Il ministro degli Esteri italiano, Antonio, ha convocato per oggi l'ambasciatore designato ...Da settimane erano forti le pressioni perché il governo italiano si muovesse per condannare la repressione in. Il ministro degli Esteri Antonioha deciso di convocare per oggi alle 12 l'ambasciatore designato iraniano, Mohammad Reza Sabouri. Designato, perché non ha ancora presentato le ...Non ha niente a che vedere con la tutela della sicurezza nazionale del Paese", ha aggiunto Tajani. "Ci auguriamo che l'Iran risponda positivamente alla richiesta dell'Italia".Una continua escalation verso la repressione dei diritti umani. Donne e uomini arrestati per le proteste contro i metodi autoritari del regime, ...