FantaSanremo 2023 | cos’è | come funziona | regolamento | squadre e cosa si vince

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ormai siamo molto vicini. Manca davvero poco per l’inizio del Festival di Sanremo. C’è già una data: il festival più rinomata della canzone italiana prenderà avvio nella giornata di martedì 7 febbraio, e alcune settimane fa sono stati annunciati i nomi dei big che parteciperanno alla competizione lirica. A questi, poi,di consueto, si aggiungeranno i giovani che, proprioavvenuto lo scorso anno, non fanno più gara a parte, ma sono effettivamente equiparati al resto. Al timone della nave della musica, anche quest’anno, ci sarà Amadeus riconfermato per il quarto anno consecutivo. Ma oltre al Festival ufficiale, c’è anche un’altra competizione, soft, per tutti gli appassionati. Sanremo, Amadeus: ‘Madame è in gara: fino a quando non è colpevole, è innocente’ Il...

Per Sanremo si prospetta un da record. Il fantagioco legato al festival ha ottenuto in 24 ore quasi 170.000 iscrizioni (si sono aperte alle 12 del 27 dicembre). Per rendere l'idea del boom senza ...Il concorso di TicketOne in collaborazione con: in palio 126 voucher per concerti. La mania per il nel può diventare anche remunerativa . E non solo per chi lo ha creato. Sono tanti gli sponsor che si sono ... FantaSanremo 2023, il gioco sul Festival spiegato bene Spopola anche quest'anno il Fantasanremo, che tre mesi prima dei Festival conta già più di 170mila iscritti online.