“È successo dopo la lite al GF Vip” Sonia Bruganelli e Giulia Salemi | il colpo di scena

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), cosa èla famosaal GF Vip 7? Torniamo indietro di un mese, quando le sue si sono colpite con frecciatine al velenoil blocco del reality show dedicata alla storia tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. L’appuntamento di lunedì 28 novembre era stato molto movimentato. Molto criticate le parole cheaveva usato contro Oriana. L’opinionista aveva criticato pesantemente il comportamento della Marzoli e per questo motivo era stata molto criticata sui social. “Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante”, le parole diche avevano ...

Sportando

Comportamenti che avrebbero condotto aldella figlia Camila che proprio per sua volontà, ... si sa poco a parte la relazione con il tennista Giacomo Miccini : nel 2017 i due si lasciarono......che le autorità hanno chiuso la capillare rete per i test Covid obbligatori, in seguito all'... spiegando che nel Paese sta succedendo 'quello che sarebbeanche da noi senza vaccini' anti ... I Wizards tornano in campo 3 giorni dopo il successo sui Kings Continua il botta e risposta tra giocatori della Francia e dell'Argentina a 10 giorni dalla finale dei Mondiali ...Il suo no al vaccino anti-Covid gli ha impedito di partecipare alla scorsa edizione dello slam, ma ora sono cambiate le regole e il serbo può andare a caccia del decimo trionfo a Melbourne ...