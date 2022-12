Djokovic in Australia | i media | “Torna ad essere il benvenuto”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un anno dopo, Novaksbarca inper cominciare il suo nuovo anno tennistico. Il campione serbo è arrivato in questi giorni ad Adelaide, ed oggi è sceso in campo per il primo allenamento in vista dell’Adelaide International, Atp 250 al via dal 1° gennaio e preludio aglin Open. L’anno scorso,fu fermato alla frontiera, trattenuto in albergo per diversi giorni e poi espulso per la questione delle stringenti regole anti-Covid e il suo rifiuto di vaccinarsi. Ma nel 2023, scrivono ini,ad“il”. E può così lanciare il suo assalto al decimo successo a Melbourne, nel primo Slam dell’anno. (Ansa). (foto@AtpFinals-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...