Crosetto dà il via alla stagione delle nomine nella macchina pubblica | a casa i dirigenti non allineati

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il primo problema della manovra economica del governo Meloni è stata «la tempistica: Giorgetti ha avuto appena tre giorni». Il secondo «è quello di una classe dirigente nei ministeri e in ogni settore dellaburocratica che va cambiata in profondità. Non si può pensare di fare politiche nuove e diverse se nei posti chiave tieni funzionari che hanno mentalità vecchie o servono ideologie di cui noi rappresentiamo l’alternativa». Sono le parole del ministro della Difesa Guidoin un’intervista al Messaggero, in cui spiega i ritardi della legge di bilancio, il cui voto definitivo in Senato è slittato a domani dopo la protestaopposizioni. Per il co-fondatore di Fratelli d’Italia, il problema certo riguarda anche «l’inesperienza» della classe parlamentare. Ma – dice – bisogna mandare via i burocrati capaci di dire ...