Ucraina | Lavrov | Da Pentagono minacce a vita Putin

"Se queste idee vengono veramente ponderate da qualcuno - ha dichiaratoalla Tass - allora questo qualcuno dovrebbe riflettere meglio sulle possibili conseguenze di tali piani", ha dichiarato ...... Volodymyr Zelensky , da loro controllato, confermano la natura globale della crisi in. ... esordisce. Secondo il quale "il principale beneficiario del conflitto sono gli Stati Uniti, ...Il ministro degli esteri Sergey Lavrov cita «funzionari anonimi» del Dipartimento della Difesa come fonte della notizia.Sei qui: Home » News » Marianella senza giri di parole: che attacco a Di Maria e Paredes. Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista sportivo, è intervenuto dagli studi di Sky Sport 24 per pa ...