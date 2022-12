«Sono ladri» | la caccia all’uomo con gogna social a tre giovani di Gravedona per colpa di una foto

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tre ragazzi ritratti in unamentre passeggiavano lungo l’imbarcadero distati additati comeper giorni da una pagina Facebook nota in paese. Finché i carabinieri non li hanno fermati e hanno appurato che con i furti in paese non c’entravano nulla. La storia, raccontata dalla Provincia di Como e dal Giorno, comincia il 24 dicembre. I tre, un dipendente dell’ospedale di, suo fratello e un loro amico in vacanza sul Lario, per due giornistati messi allasui gruppidell’Altolago come i responsabili di una serie di furti messi a segno negli ultimi giorni a Menaggio e nei dintorni. «Facciamo le ronde, prendiamoli e facciamoli pentire di essere nati», «Organizziamo un gruppo di fuoco», «Hanno capito ...

Tre ragazzi ritratti in una foto mentre passeggiavano lungo l'imbarcadero di Gravedonastati additati comeper giorni da una pagina Facebook nota in paese. Finché i carabinieri non li hanno fermati e hanno appurato che con i furti in paese non c'entravano nulla. La storia, ...