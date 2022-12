Napoli | Sirigu torna in gruppo | personalizzato per Demme

Leggi su sportface

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo la pausa per le festività natalizie, ildi Luciano Spalletti èto ad allenarsi in campo questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri hanno svolto una sessione di attivazione in palestra, un lavoro tecnico sul campo 2, un allenamento aerobico e una partitella finale, per preparare al meglio il match di campionato dell’Inter. Il portiere Salvatoreto ad allenarsi in, mentre lavoroper Diegosul campo 1. SportFace.