Meloni a Zelensky | pieno sostegno politico e militare a Kiev

AGI - Agenzia Italia

Il cordiale colloquio, spiega Palazzo Chigi, ha fatto seguito alla conversazione telefonica cheavevano avuto il 28 ottobre.ha rinnovato il pieno sostegno del Governo ...Il 'cordiale' colloquio, spiega Palazzo Chigi, ha fatto seguito alla conversazione telefonica cheavevano avuto il 28 ottobre.ha rinnovato il pieno sostegno del Governo ... Meloni invita Zelensky a Roma: 'A lui il nostro pieno sostegno' Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky telefona a Giorgia Meloni e ringrazia per il supporto e il sostegno.Un cessate il fuoco per arrivare a una pace giusta di Marco Minniti La visita di Zelensky negli Usa rappresenta una simbolica rottura dell’assedio. Senza la resistenza degli ucraini non sarebbe… Leggi ...