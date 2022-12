Manovra | Ciriani | ok definitivo in anticipo rispetto ad anni passati' **

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Se, come è probabile, visto che "la maggioranza è compatta", l'Aula approverà il calendario sull'iter della manovra in Senato, "domani sera, il 28 dicembre, l'Italia avrà una legge di Bilancio, inagli". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo. "Gli spazi per l'opposizione -ha aggiunto- sono stati garantiti, perché il calendario prevede una disponibilità di tempi superiore a quelli della maggioranza. È garantito anche il diritto della maggioranza di chiudere in tempo".

