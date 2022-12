Lazio | il M5S candida Donatella Bianchi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il M5Salla presidenza della Regione. Ad annunciarlo è il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, in un’intervista ad Avvenire. Lata alla presidenza della Regioneper il M5S sarà la giornalista ed ex presidente del WwfLa conduttrice della trasmissione Rai Linea Blu ed ex presidente del Wwf “incarna perfettamente i valori del movimento – spiega Conte -, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale e ambientale, ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche, con cui stiamo condividendo il percorso a partire da Coordinamento 2050”. “Nel– ha detto conte annunciando latura di...

