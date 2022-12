Jake Gyllenhaal sulle scene di sesso con Jennifer Aniston | “Imbarazzanti”

Leggi su screenworld

(Di martedì 27 dicembre 2022)ha definito “” ledigirate con. I due hanno lavorato insieme in The Good Girl, nel lontano 2002. L’attore ha parlato del film nel corso di un’intervista con The Howard Stern Show a ottobre 2021 che è tornata virale durante gli ultimi giorni. Merito dell’abbuffata di pandori e, soprattutto, panettoni? Come riportato da Yahoo! Entertainment,ha ricordato: “Era una tortura, sì, ma non era nemmeno una tortura. Voglio dire, andiamo. È stato un mix di entrambe le cose”. Nel film,ha interpretato il ruolo di un’impiegata di un negozio di alimentari infelicemente sposata che inizia una relazione con un collega più ...