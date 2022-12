I vicini vanno a fargli gli auguri di Natale | ma lo trovano per terra | era morto da un mese

ilmattino.it

Puglia, ia fare gli auguri di Natale e lo trovano morto accanto al letto: era deceduto già da un mese Segno d'amore Il segno d'amore di una donna che dall'11 ottobre del 2021 non riesce ...Dramma della solitudine scoperto la sera di Natale a Manduria in Puglia dove un settantenne di origini tedesche che abitava da solo in una casa nelle campagne della città messapica, è stato trovato ... Puglia, i vicini vanno a fare gli auguri di Natale e lo trovano morto accanto al letto: era deceduto già da un Dramma della solitudine scoperto la sera di Natale a Manduria in Puglia dove un settantenne di origini tedesche che abitava da solo in una casa nelle campagne della città ...Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nella sua casa a Palermo nella zona del Policlinico. Dai primi riscontri si pensa che il decesso sia avvenuto per cause naturali. È stato necessario… Leggi ...