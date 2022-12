Gf Vip | bufera sul televoto Chi è la preferita | panico in diretta

(Di martedì 27 dicembre 2022) Puntata ricchissima e frizzante quella di ieri sera, lunedì 26 dicembre, del “Grande Fratello vip”. Dinamiche, litigi, gossip, ma anche spirito natalizio si sono fatti sentire a gran voce. Innanzitutto, molte sono state le polemiche dei telespettatori nei confronti del. Ma facciamo un passo indietro: nel corso della puntata, gli autori hanno voluto far credere a Edoardo Donnamaria che la sua Antonella sarebbe stata l'eliminata della serata, dovendo affrontare ilinsieme a Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese. Tuttavia, si trattava di una votazione da parte del pubblico per la scelta del preferito, non dell'eliminato. E da tale sfida Antonella Fiordelisi è risultata proprio la. La vittoria, però, ha sollevato parecchi dubbi tra gli utenti che su Twitter hanno manifestato con particolare ...

Corriere dello Sport

Lo spettro di una nuova bestemmia al GFsta facendo insorgere il web contro uno dei concorrenti del reality che si sarebbe macchiato del misfatto. Al centro della, nello specifico, c'è Edoardo Donnamaria che, proprio il giorno ...Alfonso Signorini: laNei giorni scorsi - si legge su yahoo.com - il conduttore Alfonso ... In particolare ad aver attirato contro Singorini l'ira del web è stata l'utlima edizione del GF, in ... Gf Vip nella bufera, l'accusa del web: televoto truccato per favorire Antonella Puntata ricchissima e frizzante quella di ieri sera, lunedì 26 dicembre, del “Grande Fratello vip”. Dinamiche, litigi, gossip, ma ...Ancora una polemica alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Molti telespettatori del reality show stanno esprimendo sui social network tutta la loro delusione per l'ultimo televoto, quello che ...